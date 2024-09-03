محافظ المنوفية يوجه مسئولى الصرف الصحى بالمعاينة لشكاوى أهالى مجريا بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عمله اليوم، بلقاء عدد من المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي ينظمها للتعرف على طلباتهم وشكاوهم، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كلف المحافظ على الفور مسئولي شركة المياة والصرف الصحى للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال خدمة الصرف الصحى لتجمع سكنى بناحية مجريا أشمون وأخر بناحية البر الشرقي بقويسنا وذلك استجابة لمطالب الاهالي، وكذا تشكيل لجنة لمعاينة شكوى على الطبيعة لمواطنه بناحية حي شرق شبين الكوم تتضرر من تسريب مياه الصرف الخاصة بأحد جيرانها أسفل منزلها مما يلحق الضرر بها لمعرفة أسباب التسريب ووضع الحلول المتاحة .

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية إلى شكوى مواطنه بمركز ومدينة السادات تتضرر من تسعير لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، وقد أحال المحافظ طلبها إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك وتسريع إنهاء إجراءات الملف الخاص بها ، فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة شكوى مواطنه من ناحية قويسنا تلتمس تعديل عرض الشارع إلى 8 متر لاتخاذ اللازم.



كما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية سرس الليان والعرض عليه ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها .



