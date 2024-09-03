محافظ المنوفية يوجه بالاستعداد للمشاركة بالدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي

المنوفية - محمد فتحى

وجـه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة للاستعداد التام والتجهيز المتميز للأماكن العامة من الشوارع والحدائق والساحات المفتوحة و الممرات والمماشي والمتنزهات والأسواق والأماكن الرياضية للمشاركة في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ( WUF12) والذي سيعقد في نوفمبر القادم لتحسين جودة الحياة في المدن .

يأتي هذا في ضوء التعاون المتبادل بين وزارة التنمية المحلية وموئل الأمم المتحدة (UN – Habitat) مكتب مصر لإطلاق مبادرة الأثر المحلي التنموي المستدام والتي تهدف إلى ترك أثر مستدام فى المدن المستضيفة من خلال تعزيز التنمية الحضارية المستدامة ، وتحسين البنية التحتية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، وتمكين المجتمع المحلي من خلال مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التخطيط الحضري المستدام .

ويتضمن البرنامج إطلاق حملة للإحتفال بالنماذج الناجحة للأماكن العامة والقائمة والمستخدمة في أنحاء مصر والتي تهدف الي تحسين مستوي جودة الحياة في المدن وتعزيز دور الأماكن العامة الناجحة من حيث التصميم والإستخدام علي دعم الحياة المجتمعية المترابطة و الشاملة كمدخل هام للتنمية الحضرية المستدامة ودفع عجلة التنمية المحلية والاقتصادية والبيئية للأفضل .

جدير بالذكر أن التقديم مفتوح لكل من المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية المحلية والقطاع الخاص من خلال إرسال المشاركات في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2024 ، ليعقبها مرحلة المراجعة وفقاُ للمعايير المحددة ، ثم يتم إعلان النتيجة عن الأماكن المختارة في أكتوبر القادم والإحتفال بالفائزين .



