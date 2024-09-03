محافظ الدقهلية يستقبل رئيس "التنمية الحضرية" لتطوير عواصم المحافظات

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة وتفقد عدد من مشروعات تطوير عواصم المحافظات الجاري تنفيذها بالدقهلية، حيث تم عرض برزنتيشن بالموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ومنها مشروع مساكن الجلاء الذي تم تنفيذه كسكن بديل للمواطنين ومشروع أرض حي شرق الاستثماري، حيث قاموا بتفقد مشروع أرض حي شرق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع علي الطبيعة، بالإضافة إلي تفقد عمارات الإيواء بالمجزر والتي سيتم نقل سكانها الي مساكن الجلاء الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات بصندوق التنمية الحضرية، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات بصندوق التنمية الحضرية، والمهندس أسامة إسماعيل منسق عام صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة.

وأشار " المحافظ " إلي أن الرئيس السيسي أطلق مشروع تطوير عواصم المحافظات لتوفير سكن بديل واستثماري يليق بالمواطن المصري، من خلال صندوق التنمية الحضريه الذي أحدث نقله حضارية عمرانية غير مسبوقة في مصر.

وقال اللواء مرزوق باسم شعب الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مشروع تطوير عواصم المحافظات لتوفير سكن كريم وحياه كريمه للمواطن الدقهلاوي ، ذلك المشروع الذي رفع المعاناة عن عدد كبير من الأسر وغير وجه الحياه بالنسبه لهم.

كما قال "المحافظ" مازال لدينا آمال وطموحات لتنفيذ العديد من مشروعات السكن البديل ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهليه لتوفير حياه كريمه للمواطن الدقهلاوي من خلال تطوير مساكن الايواء والمساكن غير الحضرية.

ووجه اللواء مرزوق، بسرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء للمواطنين في أسرع وقت، من خلال توصيل كافة العدادات الكودية (الكهرباء - المياه - الغاز) وتقسيط جميع المقايسات علي فترة زمنية تتناسب مع هذه الأسر.

كما وجه "المحافظ " بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق المتبقية لمشروع أرض حي شرق (داره ) لتسليمه في الموعد المحدد ، حيث تفقدوا الأعمال الجاريه بالمشروع ومنها انشاء بوابات الدخول والخروج للكبموند بالإضافة إلي اعمال الانشاءات الجاريه بسور الكمبوند.

ووجه اللواء " مرزوق " الشكر والتقدير لرئيس صندوق التنمية الحضريه وفريق العمل معه علي الجهود المبذولة في مشروعات المحافظة ومنها المناطق الغير مخططه سواء بمدينة المنصوره أو بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد " رئيس صندوق التنمية الحضرية " أن الدقهلية محافظة عريقة ومتميزة بشعبها وتستحق الكثير وهناك العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة والتي ستغير الوجه الحضاري لمدينة المنصورة ومعظم مدن المحافظة.

وأشار "صديق" إلي أن مشروع مساكن الجلاء وحي شرق ( داره ) غير الوجه الحضاري لمدينة المنصورة بعد أن تم هدم مساكن الجلاء القديمه التي أصبحت خطر داهم يهدد حياة المواطنين وغير حضرية بالإضافة إلي نقل عمارات الإيواء بالمجزر إلي مساكن الجلاء الجديدة بشكلها الحضاري، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية استثمارية بأفضل المواقع بمدينة المنصورة.

الجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه أطفال ووحده صحية.

ومشروع أرض حي شرق يضم عدد 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري .