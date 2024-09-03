محافظ الأقصر يتفقد مجزر الحبيل وموقف عربات الحنطور بالمدينة

الأقصر - أحمد مرعى

اختتم محافظ الأقصر جولته، اليوم الثلاثاء، بتفقد سير أعمال مجزر الأقصر العام بالحبيل بالبياضية، واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور عادل مصطفى استشارى المشروع ومراحل تنفيذه، وذلك بحضور دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ومحمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية والمهندس حسنى منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزى للتعمير والمهندس هانى طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر.



جدير بالذكر أنه من المقرر تطوير المجزر وتحويله من مجزر تقليدى إلى مجزر نصف آلى، على ان يتم إنهاء كافة الأعمال الأنشائية المتبقية خلال شهران تقريباً ثم فرشه وتجهيزه بالمعدات اللازمة تمهيداً لافتتاحه وبدء تشغيله تجريبيا.



واستكمل محافظ الأقصر جولته بمدينة الأقصر حيث تفقد أعمال البراطيم الخاصة بالمراسى ومعديات الأهالى، موجهاً بضرورة توفير مرسى فعلى لمنطقة المراكب بالكرنك نظرا لكونها منطقة سياحية حيوية، كما تفقد موقف عربات الحنطور المنفذ بجوار جامع احمد النجم فى أطار حرم معبد الأقصر موجهاً بتنفيذ مواقف عربات الحنطور الآخرى على غرار ما تم تنفيذه.

