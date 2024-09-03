محافظ الإسماعيلية يناقش آليات الحفاظ على الأراضى الزراعية

الإسماعيلية-صبرى غانم

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، آليات الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، بجانب بحث ومناقشة سُبل تفعيل دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين بالإسماعيلية، وذلك خلال لقائه بالمهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وتناول اللقاء، إيجاد آليات أكثر فعالية للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي عليها، ومناقشة بعض المقترحات التي من شأنها الحد من هذه التعديات، مثل مصادرة المعدات والآلات المستخدمة في أعمال التعديات، تفعيل دور لجان المنع للقضاء على التعديات في مهدها.

بجانب عرض المساحات المنزرعة بالمحافظة، وتوزيعها الجغرافي بمراكز المحافظة المختلفة، والمحاصيل الأكثر زراعة، والمشكلات والمعوقات التي تواجه الفلاحين في عمليات الزراعة.

كما تطرق اللقاء بحث ومناقشة سُبل دعم وتفعيل دور الجمعيات الزراعية بوصفها قاطرة التنمية الزراعية بمصر، والداعم للتنمية المستدامة التي تسعى الدولة للحفاظ على وتيرتها خلال السنوات المقبلة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور، أسمدة، ومبيدات آمنة ومعتمدة من وزارة الزراعة، داخل الجمعيات الزراعية حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المزارعين بالمحافظة.

كما شدد "أكرم" على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم العمل بالجمعيات الزراعية، لضمان تقديم الدعم للمزارعين وتعظيم الإنتاجية الزراعية بالمحافظة، وتفعيل دورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين عن طريق إمداد الفلاح بمستلزمات الزراعة الآمنة والمعتمدة، ومتابعته في كافة مراحل الإنتاج.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، لتعظيم عائد الإنتاج الزراعي بالمحافظة، والتي تُعد محافظة زراعية بالأساس، وتمتاز بإنتاج حاصلات زراعية ذات جودة متميزة مثل المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفاصوليا، السمسم، والفول السوداني.