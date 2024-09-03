محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة لتفعيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة لرئاسة اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية؛ لتفعيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة ومناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، نشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم المديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

وخلال الاجتماع أكد "أكرم" أن القيادة السياسية والحكومة المصرية هدفها الأساسي المواطن المصري والارتقاء بجودة حياته بشكل عام، من خلال تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية المثلى، من أجل الاستثمار في العامل البشري وتدريبه لتلبية احتياجات سوق العمل الذي يؤدي بدوره إلى النهضة الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وأشار أكرم إلى دعمه الكامل لحل كافة القضايا المتعلقة بالقضية السكانية ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مُسخَّرة لهذه القضية.

ووجَّه "أكرم" بضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة وخاصة جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم من أجل توعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية الغير منظمة وأضرار الزواج المبكر، ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، هذا إلى جانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية من خلال الكتب السماوية والرسائل الدينية.

موضحًا ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية.

وثمَّن محافظ الإسماعيلية جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية؛ من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.



جانب من الاجتماع



جانب من زيارة نائب وزير الصحة للإسماعيلية



رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال اللقاء



لقاء نائب وزير الصحة والمحافظ



محافظ الإسماعيلية