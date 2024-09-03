محافظة القاهرة تدفع بمعدات هيئة النظافة للمساعدة فى رفع أنقاض عقار مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة فى رفع أنقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر لتسهيل البحث عن الناجين .

والعقار المنهار مكون من أرضى و6 أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والمطافى، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار .

وتواصل الأجهزة المتواجدة بموقع الحادث البحث عن ناجين.

ويتواجد بموقع الحادث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق رشدى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ السكان المتواجدين تحت الأنقاض .



كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كما انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.



عقار مدينة نصر المنهار



محافظة القاهرة تدفع بمعدات هيئة النظافة للمساعدة فى رفع عقار مدينة نصر المنهار