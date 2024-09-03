لو ابنك مريض قلب.. اعرفى كيفية التعامل الصحى معه في المدرسة

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأمراض المزمنة التي يتعرض للإصابة بها الكبار، والأطفال أيضا، فنجد بعض صغار السن يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب، وعند دخول المدارس يجب اتباع بعض النصائح الصحية المهمة لصحة الطفل مريض القلب، لحمايته من التعرض لأي مضاعفات صحية.

ووفقا لتصريح خاص من الدكتورة سحر شاكر شتا، أستاذ طب قلب الأطفال، ورئيس وحدة الحمي الروماتيزمية للقلب في كلية طب قصر العيني، فإن الطفل مريض القلب يجب التعامل معه بطريقة محددة وخاصة تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات صحية بسبب طبيعة مرضه.

وأضافت أن الطفل مريض القلب بالطبع يعاني من الشعور أنه غير طبيعي، بسبب بعض القيود المطلوبه منه في الحركة أو بذل أي مجهود، وطبيعة الطعام الذي يتناوله، بالإضافة إلي العلاجات الخاصة به.

وقدمت أستاذ طب قلب الأطفال، بعض النصائح الصحية التي يجب القيام بها بشكل دائم مع الطفل مريض القلب، وخاصة خلال المدرسة ويومه الدراسي، وذلك لحمايته من أي مضاعفات، ومنها:



-الذهاب بشكل دوري لطبيب الأسنان، لتنظيف الأسنان، والتأكد من عدم وجود أي مشكلة صحية في اللثة أو تسوس الأسنان، لأن وجود هذه المشاكل تزيد من فرص تعرض مريض القلب لتسمم الدم، وهذا يعرض حياة الشخص للخطر، لافتا أنه من الضروري الذهاب لمريض الأسنان كل 6 أشهر.

-تجنب قيام الطفل مريض القلب بأي مجهود تنافسي مع الآخرين، ومن الضروري تحديد قدراته في القيام بأي نشاط حسب طبيعة ودرجة مرضه.

-القلب السليم في النفسية الجيدة.. نعم هذا ما ينصح به أطباء القلب مرضاهم، لان القلب عضو حساس يتأثر بشكل سلبي من أي ضغوط نفسية، أو مشاكل تطرق وتؤثر في الصحة النفسية للمريض، وقد تزيد من تعرضه للوعكات الصحية، ولذا يجب تقديم الدعم النفسي وتجنب تعرضه للضغوط، أو التنمر من قبل الأخريين.

-التغذية السليمة للطفل مريض القلب، يحتاج للكالسيوم، والحديد، والفيتامينات، وهذا لزيادة كرات الدم الحمراء لتوصيل كميات أكبر للأكسجين للأنسجة في باقي الجسم.

-كما أكدت علي ضرورة إبلغ المدرسة بأن الطفل يعاني من مرض القلب، حتي يستطعون التعامل معه بشكل صحي في حالة الإصابة أو التعرض لأي مضاعفات صحية.

-بالنسبة للعلاج والأدوية، أكدت علي ضرورة أخذها في المواعيد المحددة سواء كان قبل موعد المدرسة أو بعده حسب تعليمات الطبيب المتابع للحالة.