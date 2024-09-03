لجنة موسعة من الطب العلاجى فى زيارة تفقدية لمستشفى أجا المركزي.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تفقدت لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، اليوم الثلاثاء، مستشفى أجا المركزي؛ لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات؛ للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

شارك باللجنة الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، وجميع إدارات الطب العلاجي بالمديرية، وكان في استقبالهم الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى.

شمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، وللوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين.

وتمت مناقشة التمريض خلال الجولة في كيفية التسجيل ومراجعة الدفاتر، والوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى، والتأكد من تواجد النوبتجية حسب الجداول الخاصة بتوزيع العمل، ومن تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقاً للتعليمات، ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وعقب انتهاء الجولة عقد الدكتور أحمد البيلي، وقيادات الطب العلاجي بالمديرية اجتماعاً مع الجهاز الإشرافي، والإداري، ورؤساء أقسام مستشفى أجا المركزي.

وبحث الاجتماع جميع السلبيات، التي رصدها المرور بجميع أقسام المستشفى، والذي استمر لاكثر من 3 ساعات، ووضع خطة عمل تطويرية فنيا، وإداريا خلال المرحلة القادمة مع إعطاء مهلة زمنية لمدة شهر واحد يعقبه إعادة تقييم للأداء بجميع أقسام المستشفى، ونسبة تلافي السلبيات المرصودة.

كما وجه وكيل الطب العلاجي بتكثيف المرور الإشرافي، والانضباطي على المستشفى سواء في الفترات الصباحية، والمسائية، وتفعيل متابعة دور شركة الأمن بالمستشفى، مشدداً على تفعيل دور العيادات المسائية، وعيادة الممارس خلال فترة السهر، وذلك ضمانا لتوفر تقديم الخدمة علي مدار الساعة للمرضى.



أثناء تفقد مستشفى أجا المركزي



تفقد مستشفى أجا المركزي بالدقهلية



جانب من الزيارة التفقدية لمستشفى أجا