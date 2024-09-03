لتلبية مطلب أهالى دوائرهم .. وزير الأوقاف يستقبل عددًا من النواب

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عددًا من أعضاء مجلس النواب، في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال مع نواب البرلمان من خلال عقد لقاء دورى للاستماع لمطالب أهالى دوائرهم وغيرهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

ورحب وزير الأوقاف في بداية اللقاء بالنواب، مؤكدًا حرصه على عقد هذا اللقاء الدوري للاستماع لطلبات النواب الذين يعبرون عن صوت شعب مصر العظيم من أبناء دوائرهم التي يمثلونها من مختلف المحافظات، بما يعزز السعي المشترك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تحقيقًا لرضاهم، وتلبية لاحتياجاتهم.

وأكد وزير الأوقاف على سرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب ودراستها من خلال المختصين، والعمل على تنفيذ حلول مناسبة وسريعة وناجزة لها.

من جانبهم، وجه النواب الشكر والتحية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على حرصه على تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان ونوابه والتعاون في تحسين الخدمات لأهالي الدوائر.

وأشاد النواب خلال اللقاء بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها وزارة الأوقاف في عملها الدعوي ، والمنهجية الجديدة التي انتهجتها الوزارة في عملها الإداري، بما يحقق سرعة إنجاز العمل والرد على طلبات المواطنين ودراستها في أسرع وقت.