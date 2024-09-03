اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: حريق جراء انفجار صاروخ اعتراضي وسقوطه في بلدة علما الشعب

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:02 م
لبنان: حريق جراء انفجار صاروخ اعتراضي وسقوطه في بلدة علما الشعب لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انفجر، اليوم الثلاثاء، صاروخ اعتراضي في أجواء منطقة ضهر الجاجة وسقط في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان.


وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن سقوط الصاروخ أدى إلى اندلاع حريق كبير في منطقة المفخرة التي تقع على مساحات واسعة من الأشجار.


وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن حصيلة الجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا ارتفع إلى أربعة أشخاص، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف نقطة تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، وسقوط إصابات مؤكدة.







لبنان

جنوب لبنان

إسرائيل

لبنان وإسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة