فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق بيلا غداً لأعمال الصيانة الدورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي حي «الصنايع» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غدًا الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بالمغذي المشار إليه من قبل فرق الصيانة بالشركة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أن هندسة كهرباء بيلا، ذكرت في نشرتها الواردة اليوم الثلاثاء، أنّ المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي" حي الصنايع - حي المشرفي - حي مستشفى حميات بيلا - جزء من حي أبو رخا التابع لمغذي الصنايع".

وأشارت إلى أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات، لرفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة، وأنها تناشد المواطنين وقاطني هذه المناطق بتدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي فترة انقطاع التيار الكهربائي وحتى عودته مرة أخرى.