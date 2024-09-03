اليوم السابع
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فريق التعليم المجتمعى بكفر الشيخ يفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه للعام السادس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 05:33 م
فريق التعليم المجتمعى بكفر الشيخ يفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه للعام السادس فريق كفر الشيخ الفائز
كفر الشيخ-محمد سليمان

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حقق فريق التعليم المجتمعي بمحافظة كفر الشيخ للكاراتيه، المركز الأول ببطولة الجمهورية للكاراتيه، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بإشراف فني للكابتن السيد عبد الرحمن، والإشراف الإداري شيماء ابوالعلا.

أكد أحمد نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، أن فريق التعليم المجتمعي بمحافظة كفر الشيخ للكاراتيه، فاز ببطولة الجمهورية للكاراتيه للعام السادس على التوالي، فحقق اللاعبون 15 ميدالية، منهم 8 ميداليات ذهب، و5 ميداليات فضة، و2 ميدالية برونز، مشيراً إلى أن الفريق يحظى اهتمام كبير من المشرفين والمسئولين، موجهاً الشكر لأولياء أمور اللاعبين واللاعبين على احتفاظهم ببطولة الجمهورية، خاصة أن اللاعبين من طلاب التعليم المجتمعي.

احدى المباريات
إحدى المباريات
 
جانب من الفريق
جانب من الفريق
 
فريق التعليم المجتمعي بكفر الشيخ الفائز ببطولة الجمهورية
فريق التعليم المجتمعي بكفر الشيخ الفائز ببطولة الجمهورية
 
لاعبات متميزات من فريق التعليم المجتمعي
لاعبات متميزات من فريق التعليم المجتمعي
 






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