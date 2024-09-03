اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والإستاتيكا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:30 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والإستاتيكا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

تعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني اول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه أدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

رصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة دور ثان 2024

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور ثان 2024

امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان 2024

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة للدور الثاني 2024



الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الديناميكا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:05 ص

وزارة التعليم: عدم رصد أى حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية دور ثان

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:27 م

نتيجة تقليل الاغتراب 2024.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التقدم لطلاب ثانوية عامة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:21 م

طلاب الثانوية دور ثان يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 05:00 ص

طلاب الثانوية دور ثان يبدأون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 08:59 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة