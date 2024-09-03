ضبط مسجل خطر متهم بالإتجار فى الشادو المخدر بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه بين عملائه في إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

