اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر متهم بالإتجار فى الشادو المخدر بإمبابة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:36 م
ضبط مسجل خطر متهم بالإتجار فى الشادو المخدر بإمبابة حبس_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الشادو  قبل ترويجه بين عملائه في إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم  تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







الاتجار بالمخدرات

مخدر الشادو

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة