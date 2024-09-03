اليوم السابع
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ضبط متهم بالاستيلاء على أموال من سائقى السيارات فى الهرم

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:46 م
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال من سائقى السيارات فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاستيلاء على أموال من سائقي السيارات الأجرة بمنطقة الهرم، منتحلا صفة موظف حكومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة من رجال المباحث لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من القبض على عاطل تبين أنه يستولى على أموال من سائقي السيارات الأجرة، منتحلا صفة موظف حكومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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