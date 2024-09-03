ضبط بدال تموينى تصرف فى 1332 زجاجة زيت مدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية أسفرت عن:

في مركز كوم حمادة، تم ضبط 139 إسطوانة غاز تجارية وزنها 25 كجم بأحد مصانع الطوب تم تجميعها بدون وجه حق واستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وفي مركز كفر الدوار، تم ضبط بدال تمويني تصرف في 1332 زجاجة زيت تمويني وقام بتجميع 4240 زجاجة بدون وجه حق، بالإضافة لضبط مستودع دقيق بلدي مدعم قام بتجميع 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركزى حوش عيسى ودمنهور، تم ضبط 100 شيكارة فاصوليا وزن الشيكارة 25 كجم مجهولة المصدر ومستودع غاز لعدم الإعلان عن الأسعار وكمية من السجائر لبيعها بأزيد من السعر و2 طن سكر معبأ ناقص الوزن بأحد فروع شركة الجملة، بالإضافة لضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمدينة النوبارية، تم ضبط 75 علبة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز الرحمانية، تم ضبط كمية من ملح الطعام وكمية من الشحوم مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.