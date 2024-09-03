"صيدلة الفيوم" تنظم معسكر القيادة الأول لطلاب الكلية على مستوى الجامعات

الفيوم رباب الجالي

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم معسكر القيادة الأول لطلاب كليات الصيدلة بالتعاون مع معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى، ونقابة الصيادلة بالفيوم، بحضور الدكتور محمد حمزاوى القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور ماهر الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بنى سويف الأسبق ورئيس لجنة العلوم الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور آيه نصار نائب رئيس هيئة الاعتماد والرعاية الصحية، ربيع السودانى نقيب صيادلة الفيوم، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس وممثلى شركات تصنيع الدواء والقيادات الطلابية من مختلف كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بمنتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون.



أشار الدكتور محمد حمزاوى إلى أن قطاع الصيدلة والدواء يلعب دورًا حيويًا فى المنظومة الطبية، حيث نسعى من خلال هذا المعسكر إلى إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة تحديات المستقبل لأنه فرصة فريدة لطلاب كليات الصيدلة لاكتساب مهارات جديدة من خلال التفاعل مع قامات القطاع الصيدلى وشركاء صناعة الدواء ومع زملائهم من مختلف الجامعات، مؤكدًا حرص كلية الصيدلة المستمر لتطوير مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة على تبنى الفكرة ودعمها الكامل لإقامة المعسكر، والذى يأتى انطلاقًا من رؤية الجامعة فى تطبيق المعايير العلمية الحديثة التى تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة تساهم فى تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم اتساقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة لإعداد خريج قادر على الابداع والتميز وفق متطلبات سوق العمل الصيدلى والتصنيع الدوائي.

وقال الدكتور ماهر الدمياطى، إن هذا المعسكر يمثل خطوة هامة نحو إعداد جيل جديد من القادة فى مجال الصيدلة، قادرين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية فى القطاع الصحى والدوائى، خاصة فى ظل التطور السريع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، ونشأة تخصصات جديدة تشمل الصيدلة الاكلينيكية وصيدلة المعلومات والصيدلة الحيوية وغيرها، مشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا فى العلوم الصيدلية، مقدمًا الشكر لجامعة الفيوم على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.



ومن جانبها أكدت الدكتورة آيه نصار أن الشباب قادر على مواكبة التطور الذى يشهده القطاع الصيدلى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى الالتزام بتقديم كل الدعم للطلاب لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة فى تطوير القطاع الصيدلى فى مصر عبر زيادة أوجه التعاون بين هيئة الدواء والرعاية الصحية مع الصيدلة وقطاع صناعة الدواء لتحقيق الاستفادة القصوى لتنمية هذا القطاع الهام والذى شهد تعاون مثمر خلال جائحة كورونا وحملة الدولة القومية للقضاء على فيروس "سي".