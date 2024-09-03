شاطئ العريش.. أمواج هادئة ورمال ناعمة فى قلب الطبيعة الساحرة.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

تُعتبر شواطئ مدينة العريش من أبرز الوجهات السياحية في شمال سيناء، حيث يتميز شاطئها بمزيج فريد من جمال الطبيعة وهدوء الأجواء، وعلى امتداد الساحل، تمتد الرمال الذهبية الناعمة التي تحتضنها مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية، مما يُضفي على الزائرين إحساساً بالسكينة والراحة بعيداً عن صخب الحياة اليومية.





نقل تلفزيون اليوم السابع مشاهد من لوحة جمال الشاطئ ألذى يعد المكان المثالي للعائلات والمصطافين الذين يبحثون عن ملاذ للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. مشاهد الغروب هنا لا تقل روعة عن أي مكان آخر.

يعتبر شاطئ العريش أيضًا وجهة مفضلة لمحبي المشي على الرمال، حيث يمكنهم التمتع بنسيم البحر المنعش بينما يخطون خطواتهم على الرمال الناعمة، كما توفر الطبيعة المحيطة بالشاطئ مناظر خلابة تجمع بين المساحات الخضراء والكثبان الرملية، مما يُضفي على المنطقة طابعاً فريداً يجذب عشاق التصوير والمغامرة على حد سواء.



لا تقتصر متعة الزيارة لشاطئ العريش على الاستمتاع بالبحر والشمس فقط، بل يمكن للزوار استكشاف المناطق المحيطة التي تزخر بتاريخ عريق وثقافة متنوعة، حيث هو المكان الذي يجمع بين جمال الطبيعة وهدوء البحر، مما يجعله الوجهة المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى.



وشهد شاطئ العريش هذا العام انتعاشًا كبيرًا على خريطة السياحة المحلية، حيث أصبح مقصدًا للمصطافين من كل أنحاء سيناء والمحافظات، ويمتد الشاطئ على طول الساحل الشمالي الشرقي لمصر.

على طول الشاطئ، تنتشر الكافيهات والمطاعم والشماسي والجلسات البدوية على الرمال، وتشمل هذه المناطق شاطئ الأيوبي، والخلفاء، وغرناطة، وتتحول ليلاً إلى مكان جاذب للآلاف حتى ساعات الصباح.

وفي منطقة المساعيد غرب مدينة العريش، يعتبر الشاطئ أحد أهم وجهات المصطافين،و يوفر الشاطئ خدمات الشمسيات نهارا، والجلسات الليلية تحت العرائش من جريد النخل، بالإضافة إلى مساحات خضراء وحدائق وأماكن ترفيهية للأسر والأطفال.



يمتد شاطئ العريش ليشمل مناطق أخرى مثل شاطئ ظلال النخيل المعروف بهدوئه التام، مما يجعله مفضلًا للأسر التي تبحث عن مكان هادئ بعيدًا عن الصخب، أما شاطئ أبوصقل فهو مفضل لمن يبحث عن الهدوء وصيد الأسماك والاستمتاع بالجلوس على الرمال عصراً وليلاً.



