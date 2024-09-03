اليوم السابع
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سقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بإحدى قرى أبو النمرس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:51 م
سقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بإحدى قرى أبو النمرس بالوعة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحي بقرية فى أبو النمرس، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ والحماية المدنية لاستخراجهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط 3 أشخاص، ببالوعة صرف صحي في قرية تابعة لمركز أبو النمرس.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن 3 أشخاص سقطوا في البالوعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ والحماية المدنية لإنقاذهم، وجاري تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







سقوط في بالوعة

بالوعة صرف صحي

ابو النمرس

امن الجيزة




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