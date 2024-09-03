سقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بإحدى قرى أبو النمرس

سقط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحي بقرية فى أبو النمرس، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ والحماية المدنية لاستخراجهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط 3 أشخاص، ببالوعة صرف صحي في قرية تابعة لمركز أبو النمرس.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن 3 أشخاص سقطوا في البالوعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ والحماية المدنية لإنقاذهم، وجاري تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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