اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:14 م
سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج سفيرة سويسرا تزور الدير الأبيض بسوهاج
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارت السفيرة إيڤون باومان سفيرة سويسرا في مصر، وزوجها اليوم، دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض)، وكان في استقبالها الراهب القمص أثناسيوس الشنودي نيابة عن نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير.

وقدم القمص أثناسيوس  الشنودي شرحًا مختصرًا لتاريخ المسيحية والرهبنة القبطية فى مصر ونظام رهبنة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كما شرح لها معالم الدير الأثري وذلك أثناء تجولها في كنائس ومعالم الدير والمنطقة الأثرية ومغارة الأنبا شنودة (القطعية).

ويعتبر الدير الأبيض أحد أهم وأشهر الآثار القبطية فى مصر، وأهم الأديرة السياحية بمحافظة سوهاج، حيث اعتمد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار السابق مبلغ 100 ألف جنيه لاستئناف العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال الترميم لبعض المواقع داخله، حيث يقع الدير في الجنوب الغربي من مدينة سوهاج.

1ac6a844-e14d-4e24-b7f9-a19a4a784cee
 

 

7f7eb5ab-1b38-43dc-91f0-ea4a608baaf8
 

 







الدير الابيض

سوهاج

سفيره سويسرا

سويسرا

الاديره السياحيه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة