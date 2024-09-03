رياضة كفر الشيخ: منحة مجانية للتأهيل لسوق العمل ضمن مبادرة بداية جديدة

كفر الشيخ-محمد سليمان

تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لإطلاق برنامج "التأهيل لسوق العمل" كمنحة مجانية بالكامل وبشهادة معتمدة ضمن مبادرة بداية جديدة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن محاور مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وفى ضوء المبادرة تعمل الوزارة على تنمية قدرات الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية، وأيضاً نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين الشباب وربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية.

وأضاف محروس، يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، من خلال حزمة تدريبية مكثفة تشمل، مهارات أساسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الحديثة، المهارات الشخصية، إدارة الموارد البشرية، ومهارات تطويرية: التفكير الإبداعي، التفاوض والإقناع، كتابة السيرة الذاتية، مهارات المقابلة الشخصية، ومهارات المستقبل: أساسيات التحول الرقمي، إدارة الوقت، أخلاقيات العمل، ريادة الأعمال، والعمل الحر.

كما يقدم التدريب على أيدي خبراء في مختلف المجالات واكتساب مهارات جديدة ورفع الكفاءات لدى الشباب كمنحة مجانية بالكامل وبشهادة معتمدة، وحددت موعد نهاية التسجيل في 10 سبتمبر، وتقدم المنحة للشباب بقاعات مديرية الشباب والرياضة ومراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ويمكن التسجيل بالمنحة عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية من هنــــا .