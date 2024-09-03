رسومات بالرمل على الشواطئ.. هكذا ودع أبناء دمياط فصل الصيف.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

نشاط فني من نوع خاص قامت به مجموعة من الموهوبين في فنون الرسم والنحت من أبناء محافظة دمياط، رسومات على الرمال مجسمات تحمل شعار المحافظة، مجموعة من الأطفال بينهم عدد من النحاتين بدأوا تنفيذ تلك المجسمات على شواطئ مدينة دمياط الجديدة، هكذا ودع أبناء دمياط فصل الصيف.

ويقول أحمد الصين في صانع أثاث دمياطى: "شاركت فى هذا النشاط من أجل الاستمتاع هنا قمنا بترك رسالة خاصة إلى رواد شواطئ مدينتنا قبل نهاية الصيف".

وتابع: "تفاعل رواد الشاطئ معنا كان عاملا مساعداً لنا لتقديم المزيد، تفاجئنا ببعض الأسر بدأت في العمل معنا هنا تحقق لدى نجاح من نوع خاص".

وأوضح: "أعتقد أننى سأكون بين الفريق لأعوام متعددة سنقوم بهذا العمل كل عام، اتمنى أن يزداد عدد المشاركون معنا".

وقالت رشا الأغا فنانة تشكيلية: "حاولت من خلال تلك المجسمات أن أوجه رسالة من أبناء دمياط إلى زوارها، اختيار المجسمات كان له معنى قدمنا الكتاب دليلاً على أهمية الثقافة، أيضا قمنا بتقديم عروس البحر ذات الألوان الازرق دليلا على طبيعة محافظتنا".

وأردفت: "سعيدة بوجود الاطفال من رواد الشاطئ الجميع هنا دخل في حالة من المرح قبل نهاية الصيف بأيام قمنا بترك بصمة لنا وهذا أسعدني كثيرا".

في زاوية أخري جلس محمد الباز نحات دمياطي بدأ في كتابة عبارات على تلك المجسمات بواسطة حشف البحر بدأ الحديث قائلا: "قمت لتدريب أحد أبنائنا من ذوى الهمم، مشاركته اليوم أسعدت الجميع، الأمر ليس صعبا كل ما عليك أن تترك العنان لابداعك وتعلم".

وتابع: "تجميع حشف البحر لكتابة عبارة أمر سهل للغاية، سأقدم رسالة ترحيب لزوارها قبل نهاية الصيف، كل منا اليوم أبدع بطريقة خاصة في استقبال اخر أيام الصيف رفقة زوارنا من المحافظات الأخري على كل الاحوال أنا سعيد جداً بهذا اليوم، عندما انتهينا طلب الجميع التقاط صورا تذكارية بجوار المجسمات البعض سجل زيارته للمحافظة وشواطئها بتلك الطريقة هذا نجاح كبير لما قدمناه".

واختتم الحديث قائلا: "لافتة بسيطة كانت كافية أن تترك بصمة لأبناء دمياط بين زوار المحافظة من المحافظات الأخري اعتقد انها ستترك ذكري جميلة بداخلهم، نحن هنا فقط من أجل أن نقول للجميع كل عام وانتم بخير لكن بطريقتنا".



أطفال دمياط يشاركون في نحت مجسمات على الرمل



أهالى دمياط تودع الصيف بطريقة خاصة



رسومات على الرمل في شواطئ دمياط



رواد شواطئ دمياط يتفاعلون مع نحت المجسمات