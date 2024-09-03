رئيس جامعة المنصورة يعلن عن مشروع إنشاء مصنع أدوية لتدريب طلاب الصيدلة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تخطيط الجامعة لإنشاء مشروع مصنع لتصنيع الدواء بالشراكة مع كبرى الشركات في التصنيع الدوائى؛ ليكون مركزاً تدريبياً لطلاب كليات الصيدلة بجامعات إقليم الدلتا؛ لتدريب الطلاب عملياً على التصنيع الدوائي، وإنتاج بحوث تطبيقية، يتم من خلاله إنتاج الأدوية بالاعتماد على أفضل التقنيات التكنولوجية؛ لرفع جودة المنتج الدوائي المصري، التي يتم تصنيعها، وزيادة منافسته على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم الصيدلية بجامعة المنصورة، والتي انطلقت، اليوم الثلاثاء، وتحت عنوان "سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة"، بحضور رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة حورس، والدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة، ووكيلا كلية الصيدلة، ونائبا رئيس المؤتمر: الدكتور خالد بشير، والدكتور هاني القناوي، وسكرتيرا المؤتمر: الدكتورة يسرا الفار، والدكتورة ميرهان محسن.



وأكد الدكتور طارق غلوش على أهمية تعزيز البحث العلمي، والابتكار في مجال الصيدلة؛ كي تعمل نتائج البحوث في مجال الصيدلة على تحسين حياة الفرد، وهو هدف الدول والمجتمعات، مشيراً إلى بدأ قطاع الدراسات العليا مشروع التعاون بين الجامعة، والصناعة في مجالات البحث العلمي التطبيقي، وأن هناك أبحاث علمية مبتكرة تحتاج إلى مسارات للتصنيع؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو الهدف، الذي تسعى لتحقيقه جامعة المنصورة.

وأوضحت الدكتورة منال عيد أن كلية الصيدلة خلال السنوات الأخيرة اهتمت بإنشاء مركز بحوث صناعة الدواء، والذي يضم 3 معامل متخصصة تخدم البحوث التطبيقية، وتربط بين الجامعة والصناعة، وهو ما يعد مشروعا قوميا، ونقلة نوعية للبحوث العلمية بالكلية، كما تم تطوير مشروع الرنين المغناطيسي، ومركز الصيدلة للتميز العلمي، وهو من الركائز المهمة في التحاليل الدوائية، كما تم إنشاء برامج أكاديمية، ونوعية مهمة تخدم الصناعة، وخطط البحوث العلمية، وكذلك إنشاء قنوات اتصال مع كبرى المؤسسات الصناعية؛ لوضع حلول علمية، وبحثية مبتكرة، وربط البحث العلمي بالصناعة.

واستعرض الدكتور خالد بشير خلال كلمته أهم إنجازات الكلية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تنوع البرامج النوعية بالكلية، وحرصها على تأهيل خريجيها بأحدث النظم التعليمية، وعرض تميز الكلية، وتصدرها المراكز الأولى في التصنيفات العالمية في السنوات الأخيرة، وكذلك تميز الأبحاث العلمية للعلماء، والباحثين؛ مما أدى إلى رفع مستوى التصنيف الدولى للكلية.



الدكتور خالد بشير خلال كلمته بالمؤتمر



رئيس الجامعة خلال كلمته بالمؤتمر



فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم الصيدلية