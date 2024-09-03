اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:23 م
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رئاسة مركز الخارجة تنظم معرض مخفض لتسويق منتجات القرى بمنافذ مجلس المدينة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:50 م
رئاسة مركز الخارجة تنظم معرض مخفض لتسويق منتجات القرى بمنافذ مجلس المدينة جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة  بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معرضًا لبيع منتجات القرية والمدينة المتنوعة داخل المركز تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، وتوجيهات جهاد المتولى، رئيس المركز، ضمن مبادرة تنمية القرية والمدينة، حيث شملت المنتجات المعروضة منتجات القرى كالبيض، والفراخ المجمدة، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى الجبن القريش، والسمن البلدى، واللحم المفروم، والفطير المشلتت.

وتهدف تلك المبادرة لدعم الاقتصاد المحلى وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الطبيعية ذات الجودة العالية، مع توفيرها بأسعار تنافسية، تحت إشراف سلوى توفيق حجاج، مدير تنمية القرية والمدينة، التى أكدت أن هذه المبادرة تدعم تعزيز التنمية الاقتصادية لمنتجات القرى وتوفر فرص تسويق أفضل للمنتجات المحلية التى شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في دعم المنتج المحلى وتلبية احتياجات السكان.







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