ختام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ببنى سويف بالأحياء والاستاتيكا

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024/2023، التي جرى عقدها على مدار 10 أيام، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 2900 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم" طلاب الشعبة العلمية "علوم" امتحان مادة الأحياء بإجمالي ( 715) طالبا وطالبة بنسبة حضور 95%، فيما أدى طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا ) بإجمالي (73) طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي (137) طالبا وطالبة وبنسبة حضور 94 %

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق، وموجها الشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء عقد امتحانات الدور الثاني.