حملة تموينية على مستودع الغاز بجمصة للوقوف على ضبط التسعيرة ومراجعة الأوزان

الدقهلية شريف الديب

وجه اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بضرورة مراقبة الأسواق، والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنيين بصفة مستمرة، وبالتنسيق بين رئاسة مدينة جمصة وإدارة التموين، تم تنفيذ حملات تموينية لمراقبة الأسعار والمنتجات داخل مدينة جمصة.

وتم تنفيذ حملة على مستودع الغاز بمدينة جمصة، لـِضبط التسعيرة الرسمية بقيادة محمود خليل نائب رئيس المدينة، وتم تحديد سعر أسطونات الغاز داخل المستودع 100جنيه للصغيرة، و200 للأسطوانة الكبيرة.

وتم توفير سيارة خارج المستودع للسكان مدينة الشيخ زايد، فى الأماكن التالية عند المساجد والمولات، لكل منطقة وسكان مايو شارع فخر الدين أمام جاردينيا بسعر خارج المستودع 110جنيه، وفي حالة زيادة أسعار يتم شكوى ضد الموزع في إدارة التموين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، حيث تم التنسيق مع التموين والمستودع لحصر الموزع الرسمى لأسطوانات الغاز داخل جمصه، لعدم الاستغلال وجشع التجار من قبل باعه مجهولين.

وفى ذات السياق، تم التنبيه مشدداً عليه، بوضع بنر واضح عليه سعر الاسطوانه الصغيرة 100 جنيه والكبيرة 200 جنيه، داخل المستودع بحضور محمد الشبراوى مدير المتابعة الميدانية، كمًا شدد "برغش" على استمرار الحملات بصفه مستمره لمتابعه الرقابه وضبط الأسعار.