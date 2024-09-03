حكم بالسجن 5 سنوات لطبيبة بتهمة الإهمال الطبى بقنا

قنا صابر سعيد

قررت محكمة جنح مستأنف أبوتشت بقنا، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على طبيبة من ضمن 3 أطباء متهمين بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة الطفلة «قسم» في دائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من طبيبة بمستشفى أبوتشت المركزي صادر ضدها حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة الطفلة قسم بمركز أبوتشت.

وكانت محكمة أبوتشت الحزئية بمحافظة قنا، قد أصدرت حكمها في 31 ديسمبر 2023، بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى 5 سنوات، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة الطفلة «قسم» في دائرة مركز أبوتشت.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2022 بدائرة مركز أبو تشت، عندما حرر والد الطفلة قسم محمود أبو الحسن محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي، بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بإجراء تحقيق ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.