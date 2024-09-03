جامعة أسيوط تعلن بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد 8 سبتمبر

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024 /2025 ؛ اعتباراً من الأحد الموافق 8 من سبتمبر، وحتى الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي.



ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف لتستوعب أعداد الطلاب، لافتاً إلى أن الجامعة تُنشئ ملفاً صحياً لكل طالب مستجد؛ لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة.



وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل عملية الكشف الطبي، ضمت؛ تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام والتكدس، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب، وأولياء أمورهم، وتوفير أطقم طبية متميزة؛ لضمان سير إجراءات الكشف الطبي بسهولة وانتظام، مشيراً إلى أن الكشف الطبي من الخطوات الأساسية؛ لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم، ومعاهدهم المختلفة.



و أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أن الجامعة حددت يوم (8/ 9)لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب، و(9 / 9 ) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ طب الأسنان، والطب البيطرى، و(10/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة، و(11 /9) للطلاب الملتحقين بكلية الهندسة، و(12/ 9) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة، و(15/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية العلوم، و(16/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية التربية- شعبة عامة، و(17/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية التربية- باقى الشعب، و(18/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية رياض الأطفال، ويومي (22 و 23/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية التجارة، ويومي (24 و25 / 9) للطلاب الملتحقين بكلية الحقوق، و(26/ 9) للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية، ويومي (29 و 30 /9 ) للطلاب الملتحقين بكلية الآداب، و(1/ 10) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الزراعة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، و(2/ 10) للطلاب الملتحقين بكلية التمريض، و(3/ 10) للطلاب الملتحقين بكلية التربية النوعية، و(6/ 10) للطلاب الملتحقين بكلية الخدمة الاجتماعية، و(7/ 10) للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني للتمريض، مع تحديد يومي (8 و9 / 10) للتخلفات.



الجدير بالذكر، يجب أن يقوم الطالب بإحضار الاستمارة الخاصة به، والتي تتضمن( اسم الطالب – الكلية المرشح لها – موعد وتاريخ الكشف الطبي)؛ لكي يخضع الطالب للكشف الطبي، والمتضمن عيادات: (الرمد- القلب- الصدر- العظام- النطق والسمع- الجلدية- الأسنان- المخ والأعصاب- العيوب الخلقية الظاهرة).