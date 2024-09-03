اليوم السابع
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توقيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ELINC الصينية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:39 م
توقيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ELINC الصينية توقيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ELINC الصينية
كتب زكى القاضى

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وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع ,وشركة ELINC  الصينية , حيث وقع العقد عن الهيئة العربية للتصنيع، السيد اللواء مهندس "ياسر عطيه " رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD ومن الجانب الصيني السيد يانج رئيس مجلس إدارة شركة ELINC.

 

خلال توقيع العقد، أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة ELINC  الصينية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن نظم دفاعية متطورة، من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بشركة ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع .

 

وأشار رئيس العربية للتصنيع لتطلع الهيئة لأن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا  لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع منظومة شركات الصناعات  الدفاعية الصينية, لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول العربية الشقيقة.


من جانبه، أعرب يانج رئيس مجلس إدارة شركة ELINC عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن العقد الموقع اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة .


 







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