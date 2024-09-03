تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية والكشف على أكثر من 8 آلاف مواطن بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تم تنفيذ عدد (8) قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتضم " الباجور، أشمون، السادات، قويسنا، شبين الكوم" خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجانى على (8454) مواطن من أهالى المحافظة بقري ميت عفيف، عزبة كرم وصراوة ، الاخماس وناصف ، كفر ميت سراج ، كفر شنوان وكفر العجايزة وميت خاقان ، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع ، مؤكدا على أننا مستمرون فى تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف أرجاء المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

هذا وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 2870 فحوصات بمعمل الدم والمتوطنة المعمل , 211 اشعة سينية وموجات صوتية والكشف المبكر للضغط والسكر ل 1645 وتحويل 63 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية , كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم من إنتشار الأمراض بصفة عامة والأسس الصحية اللازمة التي يجب إتباعها في حياتهم.

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين كون الإنسان المصرى أحد أهداف محاور الجمهورية الجديدة .