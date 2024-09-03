تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،حفل تكريم المستشار محمد السيد جمعة محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ، تقديرا له على ما بذله من جهد طوال سنوات العمل لبلوغه سن التقاعد ، وما أثمر عنه ذلك على حمل لواء العمل الجاد والإخلاص فى القضاء لرفع راية العدل .



وتزينت القاعة 25 جنايات بالورود فى لافتة حب جميلة واعتزاز،بحضور المستشار محمود عيسى سراج الدين عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية ، وأعضاء الدائرة كلا من المستشار إبراهيم محمد ابو السعود والمستشار تامر ممدوح سليم، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز وسكرتير وموظفي المحكمة ، وتقدم جميع الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير له، راجين من المولى عز وجل أن يرزقه دوام الصحة والعافية وراحة البال عقب اكتماله العطاء و بلوغه سن التقاعد .



يذكر أن المستشار محمد السيد جمعة محجوب ، تولي مناصب قضائية، ( وكيل نيابة جنوب سيناء - مدير نيابة الحوادث بالإسكندرية - رئيس محكمة جنايات قنا - إعارة لدولة الكويت ممثلا عن دولة جمهورية مصر العربية في النيابة والقضاء )،ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية، حتى بلوغه سن التقاعد .





المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية



جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة



حفل تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية