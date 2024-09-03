اليوم السابع
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تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:31 م
تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد جانب من حفل التكريم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،حفل تكريم المستشار محمد السيد جمعة محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ، تقديرا له على ما بذله من جهد طوال سنوات العمل لبلوغه سن التقاعد ، وما أثمر عنه ذلك على حمل لواء العمل الجاد  والإخلاص فى القضاء لرفع راية العدل .


وتزينت القاعة 25 جنايات بالورود فى لافتة حب جميلة واعتزاز،بحضور المستشار محمود عيسى سراج الدين عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية ، وأعضاء الدائرة كلا من المستشار إبراهيم محمد ابو السعود والمستشار تامر ممدوح سليم، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز  وسكرتير وموظفي المحكمة ، وتقدم جميع الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير له، راجين من المولى عز وجل أن يرزقه دوام الصحة والعافية وراحة البال عقب اكتماله العطاء و بلوغه سن التقاعد .


يذكر أن المستشار محمد السيد جمعة محجوب ،  تولي مناصب قضائية،  ( وكيل نيابة جنوب سيناء - مدير نيابة الحوادث بالإسكندرية - رئيس محكمة جنايات قنا - إعارة لدولة الكويت ممثلا عن دولة جمهورية مصر العربية في النيابة والقضاء )،ورئيس محكمة  جنايات الإسكندرية، حتى بلوغه سن التقاعد .
 

المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية
المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية

 

جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة
جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة

 

حفل تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية
حفل تكريم المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية

 

مراسل اليوم السابع مع المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة الجنايات_1
مراسل اليوم السابع مع المستشار محمد السيد محجوب رئيس محكمة الجنايات_1

 







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