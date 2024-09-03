تكريم الدكتور محمود عويضة بجامعة المنوفية لنيله جائزة التميز بالإعجاز العلمى فى القرآن

المنوفية - محمد فتحى

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، التهنئة إلي الدكتور محمود عويضة عميد كلية العلوم الأسبق، لنيله درع وجائزة التميز في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من جامعة باشن "passion" الأمريكية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على تكريم العلماء ورموز الثقافة المتميزين من أبناء الجامعة، مشيرا إلي دعم وتشجيع الجامعة التخصصات الدقيقة في كافة التخصصات وتشجيع الباحثين على الاتجاه إلى الدراسات غير النمطية والنشر الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية القائمة علي التعاون والعمل المشترك بين الجامعة ومختلف الجامعات المصرية والدولية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عويضة الشكر لرئيس الجامعة علي تكريمه ودعمه للعلماء والباحثين بالجامعة.