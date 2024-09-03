تعرف على مشروع توسعة كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان بطول 9 كم

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد شمال مدينة أسوان، لما يمثله المشروع من أهمية لخدمة الحركة المرورية المتجهة إلى مدينة أسوان الجديدة، والطريق الصحراوى الغربى مما سيساهم فى تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح المترددين عليه.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا المشروع، تعرف عليها:

· يعد مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بمثابة متنفس جديد لأهالى أسوان.

· يهدف المشروع لحماية قائدى المركبات على هذا الطريق من مخاطر الحوادث المتكررة.

· يبلغ طول المشروع نحو 9 كيلو متر.

· يشمل إقامة حوائط سانده بطول 3.6 كم.

· وصلت نسبة التنفيذ فى المشروع نحو 75 %.

· تبلغ تكلفة المشروع نحو 339 مليون جنيه.

· سيتم الانتهاء من مسافة 2 كم بنهاية أكتوبر المقبل.

· يتواكب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع مع بداية الموسم السياحى، وقرب بدء العام الدراسى.



كورنيش النيل الجديد بأسوان



طريق كورنيش النيل الجديد