تحرير 896 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال أغسطس 2024"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية، ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة "المهندس وصفى عبد الله"، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة، وتوجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" التي يبلغ عددها 1294مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 345 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 531محضراً لمخالفات بالمخابز، بواقع: 15 نقص الوزن، 175 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 61 عدم إعطاء بون صرف، 89 لتدني مستوى النظافة،و25 محضر لعدم وجود ميزان، 64محضراً للتصرف في الحصة، 71 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 31لعدم الاحتفاظ بالسجلات،

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 365 محضرا منها : 69 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،155 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 9محاضر للذبح خارج المجازر،5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،22محضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،31محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،13محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و8محاضر للبيع سلع بأزيد من السعرو22محضراً لتجميع مواد بترولية،31 محاضر لتجميع دقيق بلدى مدعم