تحرير 81 محضرًا تموينيًّا لمخابز بلدية مدعمة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة، والتفتيش عليها بشكل دوري للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطن الإسماعيلي، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وجميع الإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات فجرية على المخابز البلدية المدعمة؛ لمتابعة انتظام العمل بها، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، واستغلال كامل الحصة المخصصة لكل مخبز من الدقيق البلدي المدعم على الوجه الذي نص عليه القانون.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 31 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضرين عدم وجود سجل بالمخبز، وتحرير محضر توقف عن الإنتاج.

وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية المدعمة بكافة أرجاء المحافظة، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات.