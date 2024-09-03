تحدى الإعاقة.. شاب ببنى سويف فقد ذراعه فى حادث ينافس أبطال كرة القدم.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

معجون كرة قدم منذ نعومة أظفاره، يمارسها داخل المنزل وفى المدرسة وفى طريقه داخل شوارع عزبة عبدالقادر، التابعة لقرية بدهل بمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

حلمه الذى ظل يراوده طوال 10 سنوات منذ أن كان فى الرابعة من عمره، بأن يكون أحد نجوم كرة القدم فى مصر، وبدأ الحلم يكبر مع تقدم سنوات العمر، ليستيقظ من حلمه على حادث سير نجم عنه إصابته ببتر فى الذراع الأيمن.

عبدالله محمد إبن عزبة عبدالقادر التابعة للوحدة المحلية بقرية بدهل بمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، الطالب فى السنة الأولى بمدرسة حسين جلال الثانوية الصناعية.

تعرض عبدالله لحادث سير، بعدما انقلب به توك توك على أحد الطرق الفرعية بمركز سمسطا جنوب بنى سويف، يفقد خلال الحادث ذراعه الأيمن.

الطفل صاحب الـ 14 عاما، فقد ذراعة ولم يفقد حلمه وموهبته ، فوجىء به كباتن فرق الناشئين بمركز شباب سمسطا، يتقدم كأقرانه من ذات عمره للاختبارات، فوجئ الكابتن بموهبه كبيرة، إلا أنه المفاجأة الأكبر كانت بأن اللاعب المتقدم للاختبارات بدون ذراع ايمن .

واستقبل مركز شباب سمسطا اللاعب وتم اختباره وقدموا له الدعم المعنوى ، انتظاراً لتحقيق حلمه بالالتحاق بأحد باخد فرق ذوى الهمم فى كرة القدم .

روى عبدالله قصته ل اليوم السابع قائلا "تعرضت لحادث سير فى مركز سمسطا نجم عنه فقد أحد الذراعين، إلا أننى رغم الإصابة لدى شغف كبير فى ممارسة كرة القدم".

وتابع: "رغم الإصابة الكبيرة التي تعرض لها، إلا أنها لن تمنعنى عن ممارسة التدريبات والمباريات، حيث بدأت منذ صغرى فى كرة القدم في شوارع القرية، قبل أن يتم اكتشافى من قبل أحد المدربين، ودفع بى في الاختبارات الخاصة بمركز شباب سمسطا ليتم قبولى".

وتحدث عبدالله لـ اليوم السابع قائلا: "أفضل مركز رأس الحربة وأجيد اللعب فى هذا المركز، وأتمنى أن التحق بأحد الأندية التى بها فريق كرة قدم لذوى الهمم".



عبدالله ابن سمسطا ببنى سويف



عبدالله إبن سمسطا



مدرب عبدالله