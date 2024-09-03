اليوم السابع
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بوينج: مصر أقدم وأهم الأسواق الاستراتيجية لنا ونتطلع للدعم المستمر لمعرض الطيران

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:56 م
بوينج: مصر أقدم وأهم الأسواق الاستراتيجية لنا ونتطلع للدعم المستمر لمعرض الطيران عمر عريقات
كتب الأمير نصرى

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قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوينج، نحن فخورين بان نكون داعمين للمعرض الدولى المصرى للطيران والفضاء فى نسخته الأولى، ونتطلع إلى الدعم المستمر لهذا المعرض فى المستقبل.

وأضاف عمر عريقات، خلال لقاء كاميرا قناة "إكسترا نيوز" فى إطار فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء فى نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، علاقتنا مع مصر الخاصة بالطيران بدأت قبل 55 عاما، وهو فخر واعتزاز بأن نكون هنا فى أول معرض فى مصر للطيران.

وأكد عريقات، :"علاقتنا مع مصر خاصة بالنسبة للطيران هى من أقدم وأهم الأسواق بالنسبة لنا استراتيجيا، وذلك بسبب عدد السكان والمسافرين وهو سوق مهم بالنسبة لبوينج، ونحن نعطى دعما كبيرا للخطوط المصرية للطيران فى أن تجهز للمستقبل وتوفر النقل الجوى لعدد المسافرين فى مصر.

 

 







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