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باغه وقاروص وسردينة.. أحلى الأسماك والأكلات البحرية فى سوق بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:41 م
باغه وقاروص وسردينة.. أحلى الأسماك والأكلات البحرية فى سوق بورسعيد.. فيديو سوق أسماك بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الثلاثاء، من داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، للتعرف على أشهر أنواع الأسماك والبحريات الموجودة، خاصة الجمبرى بكل أشكاله وأحجامه.

وانتشرت الأسماك والبحريات بكافة أشكالها وألوانها، فى المحلات الموجودة بسوق الأسماك الحضارى الجديد، فى نطاق حى العرب بمحافظة بورسعيد.

وزينت أسماك الباغه والسردين والقاروص، وكذلك الكابوريا، الجمبرى، وغيرها من الأسماك والبحريات، فروشات البائعين الذين يبدأوا فى عرض الأسماك والبحريات، ظهر كل يوم بشكل جمالى على طاولات أمام كل محل، وبعرض جمالى لجذب الزبائن، وخاصة السمك البورى بكافة أحجامه، والسردين.

وتتنوع الأسماك فى سوق بورسعيد الحضارى الذى يجذب آلاف الزوار يوميًا من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.

ويتوافد الآلاف يوميًا على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

 

 

 

البائعون في السوق

 

البائعون في السوق

 

باغه
باغه

 

سردين
سردين

 

سوقةاسماك
سوقةاسماك

 

قاروص_1
قاروص_1

 

 







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