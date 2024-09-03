انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للغدد والسكرى غداً بكلية الطب جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس، 4 و5 سبتمبر 2024.

يشهد المؤتمر حضور أبرز أطباء الغدد الصماء والباحثين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء مصر، بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجالي الغدد الصماء والسكري.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق ماجد، رئيس أقسام الباطنة،وبإشراف وتنسيق رئيس المؤتمر الأستاذة الدكتورة سلوى صديق، رئيس وحدة الغدد الصماء.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين الخبراء في هذا المجال، حيث سيشارك متحدثون بارزون من تخصصات متنوعة، بما في ذلك العناية المركزة، وأمراض النساء، والأشعة، والمناعة.

يتناول المؤتمر عدة موضوعات رئيسية، منها المستجدات في علاج مرض السكري ودهنيات الدم والسمنة، بالإضافة إلى مناقشة الأمراض المختلفة المرتبطة بالغدد الصماء. وتشمل الموضوعات أيضاً التفاعل المعقد بين السمنة والسكري، ومضاعفات السكري وسبل الوقاية منها، واضطرابات الغدة النخامية، وأمراض الغدة الدرقية، وكذلك اضطرابات الغدد الكظرية واستكشاف طرق علاجها.