انطلاق ثالث مراحل أنشطة "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية عن المرحلة الثالثة من أنشطة "مودة" بقرى حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ الحملات الدعائية بقرى حياة كريمة، وتشمل: (برج نور الحمص، إخطاب، طماى الزهايرة، الحصص، المعصرة، بسنديلة)، التابعة لمراكز أجا، والسنبلاوين، وشربين، وبلقاس.

وتستهدف الحملة الأسر، والشباب من أهل القرى، وتتناول توزبع المواد الدعائية، والتوعية بالموضوعات، التى تتعلق بالحياة الأسرية، مثل: مفهوم الزواج، وأهدافه، معايير اختيار شريك الحياة، التواصل بين الزوجين، التربية الإيجابية، التعامل مع المشكلات، إدارة الأمور الاقتصادية داخل الأسرة، أهمية المباعدة بين الولادات، خطورة زواج الأطفال، التوعية بمخاطر زواج الأقارب، والحقوق والواجبات بين الزوجين من النواحى الدينية الإسلامية، والمسيحية، والتعريف بمنصة مودة الرقمية.

كما تم تسجيل الشباب والفتيات من عمر 18 وحتى 35 عاما من المقبلين على الزواج؛ لحضور الندوات، والتدريبات القادمة.

وتم تنفيذ الحملات بالتعاون، والتنسيق مع مديرى الإدارات الاجتماعية، وفرق عملهم من الإدارة، والرائدات الاجتماعيات، والمتطوعين الشباب بقيادة المدرب أحمد البدرى، ونجلاء موافى،منسق المشروع بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.