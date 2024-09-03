"اليوم السابع": الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء بالعلمى.. الرئيس يتفقد الصالة الذكية ويشهد العرض الجوى.. ويزور أجنحة مصر للطيران والهيئة العربية للتصنيع ويوقع فى سجل دولة الصين.. 10 مكاسب وطنية من المعرض.. دعم سياحة المؤتمرات والمعارض.. الالتزام بالأجندة الدولية.. معايشات حقيقية للطلاب والباحثين واستعراض التصنيع المحلى بمنتجات جديدة.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



ـ الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء بالعلمى.. الرئيس يتفقد الصالة الذكية ويشهد العرض الجوى.. ويزور أجنحة مصر للطيران والهيئة العربية للتصنيع ويوقع فى سجل دولة الصين.. 10 مكاسب وطنية من المعرض.. دعم سياحة المؤتمرات والمعارض.. الالتزام بالأجندة الدولية.. معايشات حقيقية للطلاب والباحثين واستعراض التصنيع المحلى بمنتجات جديدة



ـ منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة كاب فيردى

ـ انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر غدا.. 180 شركة وعارضا يتنافسون على عرض المنتجات بتخفيضات تصل لـ%30 وخصم %50 من البريد على أسعار خدمات الشحن

ـ مصر تغزو عالم "الطب النووى" علاج كل الأورام بأحدث التقنيات الإشعاعية

ـ مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى.. وتؤكد: تؤجج الاحتقان فى المنطقة.. إسرائيل تواصل عدوانها على جنين وتقصف مناطق متعددة فى غزة



ـ لأول مرة.. النائب العام يجرى زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل «بدر».. المستشار محمد شوقى يقف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.. ومركز بدر إحدى أدوات الدولة لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى مصر



