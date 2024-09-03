الوزراء السعودى يدعو لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الفلسطينيين

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جدد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وتناول المجلس مضمون الاتصالين اللذين أجراهما ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



واستعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة،والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار، كما أشاد المجلس بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.



وتابع مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.