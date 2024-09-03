المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية: جميع منتجات التبغ ضارة حتى الإلكترونية

كتبت أمل علام

احتفلت منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإقلاع عن التبغ اليوم بمقر منظمة الصحة العالمية، مع تكريم الفائزين بمسابقة الرسم والفيديو التي نظمتها المنظمة لمكافحة التدخين.



.الدكتورة فاطمة العوا

من جانبها قالت الدكتورة حنان حسن بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إننى تربيت في بيت غير مدخنين وسعيدة بالإبداعات التي قام بها الأطفال من الرسوم المكافحة للتدخين، موضحة ان العوائد الصحية كبيرة جدا وأتمنى من الآباء والأمهات الاهتمام بنظافة الأماكن العامة ليتنفس أبناؤنا هواء نظيفا ونقيا، لمساعدتهم على صحة جيدة ومستقبل أفضل.



د حنان بلخى خلال افتتاح معرض رسوم الاطفال

وأضافت، إنه لابد أن يكون هناك توجيه وتعليم لجميع أولياء الأمور والأصدقاء بخطورة التعود على أى وسيلة تعتمد على التبغ مثل التدخين الإلكترونى والتبغ المسخن والشيشة، موضحة أنه لابد أن يندمج أولياء الأمور مع أولادهم وبناتهم في أعمال رياضية صحية، بحيث إنهم يبتعدون عن المؤثرات الضارة على صحتهم .



وقالت، إن هناك معاهدة دولية أصدرتها منظمة الصحة العالمية لزيادة الضرائب على التبغ، ومنع التدخين في الأماكن العامة، موضحة أن جميع أنواع التدخين مضرة بالصحة العامة، والابتعاد عنها ينقذ حياتك.



خلال تفقدها معرض رسوم الأطفال

من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة العوا المسئول الإقليمى عن مبادرة التحرر من التبغ، إننا نحتفل اليوم العالمى لمكافحة التبغ والذى يصادف يوم 31 مايو من كل عام، ولكن هذا العام مستمرون في الحملة، ونحتفل اليوم أيضا بالفائزين في مسابقة الرسم التي نظمتها منظمة الصحة العالمية للأطفال ومسابقة "صوت واحد" للفيديوهات التي تهدف الى مكافحة التدخين.



خلال الاحتفالية

وأوضحت، لقد جاءت إلينا عدد من الرسومات والفيديوهات المبهرة وشباب من سن 14 إلى 18 سنة، رسموا رسومات معبرة عن مكافحة التبغ والخطر الذى يواجهونه من محاولات شركات التبغ استدراجهم لاستخدامات التبغ المختلفة، موضحة، إن إقليم شرق المتوسط يمثل أعلى معدل للتدخين بين الذكور من بين أقاليم منظمة الصحة العالمية، وهذه مسالة خطيرة وندعو صناع القرار للتعاون معنا لمواجهة هذه المشكلة .



د وجدى امين



احد رسوم الاطفال عن مكافحة التبغ

وأضافت، إن بعض الدول منعت استخدام السجائر الالكترونية للأطفال نظرا للنكهات الموجودة فيها، موضحة،أن النكهات هي كارثة نواجهها لذلك كانت توصيات منظمة الصحة العالمية هي منع المنكهات في الشيشة والسجائر الالكترونية ومنتجات التبغ عموما مثل نكهة اللبان ونكهة الحلوى ونكهة البرفيوم، لأن هذه النكهات تستهدف فئات معينة وهى السيدات والأطفال، موضحة، إن استخدام هذه النكهات في منتجات لم تكن السيدات او الأطفال يستخدمونها من قبل .



معرض رسوم الاطفال بالمنظمة

وأشار الدكتور وجدى امين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إلى إن الوزارة لا تتوقف عن مكافحة التدخين ،وكان لها باع طويل في مكافحة التدخين، وتم اطلاق مبادرة صحة الرئة بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذى عقد في مدينة شرم الشيخ 2022، واستهدفت المدخنين وأوضحت تأثير التدخين على كل أجهزة الجسم، وكيفية الإقلاع عن التدخين.



احد رسوم الاطفال الفائزة

وقال، وقامت بتجربة فريدة وهو اكتشاف مرض السدة الرئوية بين المدخنين، كما تم اطلاق مبادرة "متحدون ضد التبغ" ، وكان لها هدف الوصول الى 29 مليون مصري على صقحات التواصل الاجتماعى استخدمنا فيها جميع وسائل الإقلاع عن التدخين وتاثير التدخين على صحة القلب وعلى أجزاء الجسم عموما موضحا ان التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويا

