الكشف على 625 مواطنًا بالقافلة الطبية للرمد بمركز طب أسرة التل الكبير

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، القافلة الطبية للرمد في مركز طب أسرة التل الكبير (مركز طبي الشهيد الدكتور محمد إسماعيل)؛ فى محافظة الإسماعيلية للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقامت القافلة الطبية للرمد بالكشف على 625 مواطن هذا إلى جانب صرف العلاج لهم كما تم عمل تحويلات لعدد 115 من الحالات لإجراء تدخل جراحي، فضلًا عن تقديم عدد من النظارات لعدد 280حالة.

تهدف هذه القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لحوالي 5000 مواطن من خلال 8عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى مواطنين، وذلك تحت إشراف نخبة من الطواقم الطبية المدربة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز طب أسرة التل الكبير في استقبال المواطنين لليوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك من خلال العيادات التخصصية العظام، الباطنة والأطفال، الجلدية، الأنف، والأذن والحنجرة.

ومن الجدير ذكره، أن القافلة الطبية الشاملة ستنتقل إلى مركز طب أسرة مدينة المستقبل يومي الأربعاء والخميس 4 و5 سبتمبر الجاري لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي المدينة.

تأتي هذه القافلة في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

