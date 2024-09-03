اليوم السابع
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العلمين الجديدة تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائى برئاسة مصر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:38 م
العلمين الجديدة تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائى برئاسة مصر الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائى
كتب محمود راغب

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استضافت مدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر 2024، الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي ترأسه جمهورية مصر العربية متمثلة في وكالة الفضاء المصرية.

وجاء الاجتماع بعد الافتتاح الرئاسي للمعرض الدولي للطيران بالعلمين، حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من رئيس المجموعة العربية، تلاها كلمة الأمانة العامة للمجموعة، حيث تم استعراض جدول الأعمال الذي ركز على أهم المستجدات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء.

وقدمت وكالة الفضاء المصرية، بصفتها رئيسة المجموعة، عرضاً تقديمياً شاملاً يتضمن خارطة الطريق المستقبلية التي اقترحتها فرق العمل، تلاه مناقشات معمقة واعتماد التوصيات النهائية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الفضاء من الدول العربية وقد خلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون الفضائي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا الفضائية.

ويعكس هذا الاجتماع الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفضاء، بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز القدرات الفضائية العربية وتكاملها.







وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصرية

المجموعة العربية للتعاون الفضائى

العلمين الجديدة



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