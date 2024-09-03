الطقس غدا.. حار بأغلب الأنحاء وارتفاع فى الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع غدا أن يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.