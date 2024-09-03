السيطرة على حريق فى عدد من الأشجار بمدينة إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء الاثنين، في السيطرة على حريق محدود نشب في عدد من أشجار النخيل على طريق قرية القرايا بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارًا من أهالي قرية القرايا يفيد بإندلاع النيران في عدد من أشجار النخيل على الطريق الزراعي، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق والتي تمكنت من إطفاء النيران دون وقوع مصابين أو خسائر بشرية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، السيطرة على حريق في عدد من أحواش الماشية بقرية الكيمان، مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الجاموس والأبقار وتفحم بعض محتويات تلك الأحواش المحيطة ببعضها، ولم يسفر الحريق عن مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من أهالى قرية الكيمان يفيد بنشوب حريق في 9 أحواش ماشية بالقرية،ولم يسفر الحريق عن مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.