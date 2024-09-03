السعودية تنفى استهداف ناقلة تابعة لها فى البحر الأحمر.. وتؤكد: لم تتعرض لإصابات أو أضرار

وكالات الأنباء

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى، اليوم الثلاثاء، أن الناقلة "أمجاد"، التى ذكرت تقارير أنها تعرضت لهجوم عندما كانت تمر فى البحر الأحمر، "لم تتعرض لإصابات أو أضرار".

وأوضحت الشركة فى بيان نقلته وكالة رويترز: "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. ولا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

وأضافت: "أبلغت "البحرى" جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وكانت رويترز نقلت فى وقت سابق، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين أن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم، الإثنين، في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وأعلنت حركة الحوثى اليمنية مسؤوليتها عن استهداف السفينة (بلو لاجون) بعدة صواريخ وطائرات مسيرة، لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية.

وأضاف المصدران أن الناقلتين "أمجاد" التي ترفع علم السعودية و"بلو لاجون أي" التي ترفع علم بنما، كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

وقال أحد المصدرين إن من المستبعد أن تكون "أمجاد" مُستهدفة بشكل مباشر.