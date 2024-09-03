الرئيس السيسي يوقع فى سجل جناح دولة الصين بمعرض مصر للطيران والفضاء

كتب سمير حسنى

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سجل جناح دولة الصين بمعرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى، والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى ، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدثا عالميا فريدا، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الأوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.